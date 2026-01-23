Uykunuzda sessizce zehirliyor! Uzmanından acil uyarı: "Önlemek için..."

AĞIR TABLOLARLA KARŞILAŞIYORUZ

Doç. Dr. Özdemir, "Karbonmonoksit zehirlenmesi, büyük ölçüde önlenebilir bir halk sağlığı problemidir. Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Bu özellikleri nedeniyle fark edilmesi son derece zordur ve bu yüzden 'sessiz, sinsi katil' olarak adlandırılır. Acil servislerde her yıl karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle ağır tablolarla karşılaşıyoruz. Üzücü olan, bu vakaların büyük bölümünün önlenebilir olmasıdır. Basit ama etkili önlemlerle sevdiklerimizi ve kendimizi bu sessiz tehlikeden koruyabiliriz. Karbonmonoksit görünmez olabilir; ancak alacağımız önlemlerle etkisini görünür şekilde azaltmak elimizdedir" dedi.