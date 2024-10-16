Yarı balık yarı kuş! Balıkçı oltasına takılana inanamadı

Diğerleri ise bu durumun su kirliliği veya genetik bir bozukluk sonucu meydana geldiğini düşündü. Kimileri de balığın hemen suya geri bırakılması gerektiğini savundu.

Yerel yetkililere göre, bu tür deformasyonlar tatlı su balıklarında zaman zaman görülebiliyor. Balığın, sazan familyasından (Cyprinidae) bir tür olduğu, kafasında oluşan bu deformasyonun ise nadir de olsa karşılaşılan bir durum olduğu bildirildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, bu tür alışılmadık görünümler su kirliliğine veya balığın gelişim sürecinde aldığı yaralanmalara bağlı olarak oluşabiliyor.