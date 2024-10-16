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Yarı balık yarı kuş! Balıkçı oltasına takılana inanamadı

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Deyang şehrinde balık tutmaya giden bir adam, nehirde oltasına takılan garip bir balıkla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Yakalanan balığın gövdesi sıradan bir balığa benzese de, kafasının kuş şekline benzemesi çevredeki köylülerin de dikkatini çekti ve olay kısa sürede bölge halkı arasında yayıldı. Peki böyle bir olay nasıl gerçekleşti? İşte ilginç detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:00
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Yarı balık yarı kuş! Balıkçı oltasına takılana inanamadı

Diğerleri ise bu durumun su kirliliği veya genetik bir bozukluk sonucu meydana geldiğini düşündü. Kimileri de balığın hemen suya geri bırakılması gerektiğini savundu.

Yerel yetkililere göre, bu tür deformasyonlar tatlı su balıklarında zaman zaman görülebiliyor. Balığın, sazan familyasından (Cyprinidae) bir tür olduğu, kafasında oluşan bu deformasyonun ise nadir de olsa karşılaşılan bir durum olduğu bildirildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, bu tür alışılmadık görünümler su kirliliğine veya balığın gelişim sürecinde aldığı yaralanmalara bağlı olarak oluşabiliyor.

Sonuç olarak, adam ve çevresindekiler balığın mutasyona uğramış olabileceği endişesine kapılmak yerine, doğaya saygı göstermek amacıyla onu tekrar suya bıraktı.

Bu olay, hem çevre kirliliğinin balık popülasyonları üzerindeki etkisini hem de doğadaki çeşitli canlıların karşılaşabileceği zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

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