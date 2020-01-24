Aralıkta kurulan şirket sayısı arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Aralık dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,53 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,97 kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,98 oranında arttı.
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