Aralıkta kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Aralık dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,53 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,97 kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,98 oranında arttı.