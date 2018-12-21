Türkiye'ye Çinli turist akını!

İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, AVM'de alışveriş yapan Çinli turist sayısının geçen yıla göre yüzde 500 arttığını söyledi. Özellikle Çin'den uçuş sayısının artmasıyla bu rakamları yakaladıklarını dile getiren Berk, ortalama harcamalarının Araplar'dan daha yüksek olduğunu, Çinliler'in en çok saat satın aldıklarını ifade etti. Bu yılı yüzde 40 ciro artışıyla tamamlayacaklarını söyleyen Berk, kiraların TL'ye dönmesiyle ilgili de, "Biz zaten 2016'da indirim desteği vermeye başlamıştık. Dolayısıyla rakamlarda büyük değişiklik olmadı" dedi.