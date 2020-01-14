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ABD'den Irak'a ekonomik tehdit

14.01.2020 | 17:24

Irak yönetiminin, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini talep etmesi durumunda New York Federal Bankasındaki hesabına erişim sağlayamayacağı konusunda uyarıldığı belirtildi. New York Federal Bankasının, dünya genelinde 250 civarında merkez bankası ve diğer yabancı resmi kurumların hesabını elinde tuttuğu belirtiliyor.

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