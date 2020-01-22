Bakan Albayrak: Türk varlıklara güvenenler ciddi anlamda kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yılı geçirdik." dedi. Bakan Albayrak İstanbul Finans Merkezi'ne de ilginin yoğun olduğunu belirtti.
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