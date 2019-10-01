Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Dengelenme sürecinin başarıyla uygulandığını belirten Bakan Albayrak, "Yıl sonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz." dedi. Ekonomide temel mücadele alanının başında enflasyonun geldiğini ifade eden Albayrak, enflasyonu 2022 yılı için yüzde 5'in altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Albayrak öte yandan, "Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız." dedi.