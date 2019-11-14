"Bölgenin en büyük borsasıyız"

Mehmet Hakan Atilla, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2019" konferansında yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'un, gurur duydukları milli bir değer ve güçlü bir marka olduğunu vurguladı. Atilla, Borsa İstanbul'un, 400'ün üstünde halka açık şirket ve 1 trilyon liraya yaklaşan şirket değeriyle bölgenin en büyük borsası ve devir hızı itibarıyla dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olduğunu belirtti.