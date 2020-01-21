Web TV Ekonomide Bugün Dünyanın en zengin insanı değişti

Dünyanın en zengin insanı değişti

21.01.2020 | 17:37

Fransız işadamı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinin başına yükseldi. Arnault, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek ilk sıraya yerleşti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu 01:09
Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu 21.01.2020 | 17:37
Dünyanın en zengin insanı değişti 00:56
Dünyanın en zengin insanı değişti 21.01.2020 | 17:37
Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor 01:43
Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor 21.01.2020 | 17:37
Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı 00:52
Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı 21.01.2020 | 17:37
2020 yılı emekli maaşları ödenecek banka promosyonları belli oldu! İşte 2020 yılı emekli memur işçi maaşları banka promosyonları... 04:16
2020 yılı emekli maaşları ödenecek banka promosyonları belli oldu! İşte 2020 yılı emekli memur işçi maaşları banka promosyonları... 21.01.2020 | 09:59
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar 39:32
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar 20.01.2020 | 15:04
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama 03:09
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama 20.01.2020 | 09:35
EBRD'den flaş Türkiye kararı 00:54
EBRD'den flaş Türkiye kararı 17.01.2020 | 17:53
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu azaldı 01:31
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu azaldı 17.01.2020 | 17:53
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi 02:18
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi 17.01.2020 | 17:52
Merkez Bankası rezervleri yükseldi 00:51
Merkez Bankası rezervleri yükseldi 17.01.2020 | 17:52
Kamu bankalarından iş dünyasına destek 02:00
Kamu bankalarından iş dünyasına destek 17.01.2020 | 17:41
Tahvil faizi 3 yılın en düşüğünde 01:10
Tahvil faizi 3 yılın en düşüğünde 17.01.2020 | 17:41
Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi 01:13
Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi 17.01.2020 | 17:41
2019'da 1 milyon 348 bin konut satıldı 02:16
2019'da 1 milyon 348 bin konut satıldı 17.01.2020 | 17:41
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 06:48
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 16.01.2020 | 17:37
VİOP'ta akşam seansı cuma günü başlıyor 01:41
VİOP'ta akşam seansı cuma günü başlıyor 15.01.2020 | 17:54
Sanayide çarklar dönüyor 02:19
Sanayide çarklar dönüyor 15.01.2020 | 17:54
TBB'den borç yapılandırma duyurusu 01:10
TBB'den borç yapılandırma duyurusu 14.01.2020 | 17:25
ABD'den kritik Çin kararı 01:20
ABD'den kritik Çin kararı 14.01.2020 | 17:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN