Emekli için 310 TL taksitle konut müjdesi

310 liradan başlayan taksit seçenekleriyle, 24 şehirde 1981 konutu satışa çıkaran TOKİ, emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor.