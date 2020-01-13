Küresel altın yatırımları 2019'da rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2019 Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, altın fonlarındaki altın miktarı, geçen yıl 400 ton artarak 2 bin 881 tona ulaşırken, ons bazında 92 bin 634 seviyesine ulaştı. Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri, geçen yıl yüzde 37 artarak 141 milyar dolara ulaştı.