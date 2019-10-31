Stratejist Cüneyt Paksoy FED'in faiz indirimini A Para'ya değerlendirdi
Küresel piyasaların merakla beklediği Ekim ayı FED faiz toplantısı sonuçlandı. Amerikan Merkez Bankası, indirim kararını son dakika olarak duyurdu. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Stratejist Cüneyt Paksoy FED'in faiz indirimini A Para'ya değerlendirdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar 31.10.2019 | 17:34
02:15
Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı 31.10.2019 | 17:34
02:15
Turizm gelirleri arttı 31.10.2019 | 17:34
01:19
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek" 31.10.2019 | 11:27
01:30
02:03
Stratejist Cüneyt Paksoy FED'in faiz indirimini A Para'ya değerlendirdi 31.10.2019 | 17:34
02:43
01:52
Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz 31.10.2019 | 09:55
01:11
Ekonomiye güven artıyor 30.10.2019 | 17:43
01:21
Gözler FED'in faiz kararında 30.10.2019 | 17:43
01:28
OECD İstanbul Merkezi kuruluyor 30.10.2019 | 17:43
01:08
Ticaret savaşları petrolü vurdu 30.10.2019 | 17:43
01:03
Borsa İstanbul'un pazar yapısı değişti 30.10.2019 | 17:43
31:38
Erhan Çetinkaya'dan A para'ya özel açıklamalar 30.10.2019 | 15:48
03:41
05:22
02:18
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi! 24.10.2019 | 17:41
02:17
Dr. Arda Tokat'tan faiz indirimi değerlendirmesi 24.10.2019 | 17:41
01:09
Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı 24.10.2019 | 17:42
02:19
ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı 24.10.2019 | 17:40