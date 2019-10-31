Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz
A Para yayınına konuk olan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, FED'in 25 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi. ‘Son Brexit riski FED için ortadan kalkmış gibi’ diyen Erbaş, ‘ABD ekonomisine olan güvende soru işaretleri artmış gibi duruyor’ dedi. Faiz indirimlerinin devam edebilme ihtimalinin hala yüksek olduğunun altını çizen Erbaş, doların daha da zayıflamasının sürpriz olmayacağını söyledi.
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