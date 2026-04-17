3 milyon dolarlık pırlantayı satamadılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen bir adet değerli taşın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yaklaşık 80 kırat olduğu belirlenen değerli taş ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 12 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün düzenlenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ve değerinin 3 milyon doların (yaklaşık 130 milyon lira) üzerinde olan taşın üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, söz konusu pırlantanın Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi. Konuya ilişkin gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri emniyette devam ediyor.