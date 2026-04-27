Adalet Komisyonu Başkanı Türker’in acı günü: Boğazına çilek kaçan 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Acı haberin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere devlet protokolü ve yargı camiası taziye mesajları yayımlayarak Türker ailesinin acısını paylaştı.

BAKAN GÜRLEK: "EVLAT ACISI EN ZOR İMTİHANDIR"

Acı haberin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayımladığı mesajla meslektaşlarının acısını yürekten paylaştığını belirtti. Bakan Gürlek mesajında; "Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyor; merhum evladımıza Allah'tan rahmet, kıymetli meslektaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

DEVLET PROTOKOLÜ ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de taziye mesajlarıyla aileye sabır diledi. Tunç, Türker çiftine bu büyük imtihan karşısında sabır temenni ederken; Vali Demiryürek, kederli aileye ve tüm yargı camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

DUALARLA MERSİN'E UĞURLANDI

Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSYK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Eren, İl Emniyet Müdürü Dr. Mesut Görücü, protokol üyeleri ve yargı mensupları katıldı. Törenin ardından Mustafa Kemal'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.