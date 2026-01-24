Ailesini ziyarete gitti, arkadaşını korumak isterken öldürüldü

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinin acısı geçmeden akran cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez dehşetin adresi Gaziantep'ti. Hatay'da ağabeyiyle yaşayan 17 yaşındaki Mustafa Demir, ailesini ziyaret için geldiği Gaziantep'te, 11 Ocak günü aynı yaştaki arkadaşı C.N.S. ile birlikte gezmek için bir AVM'ye gitti. Bir süre sonra AVM'den ayrılan iki arkadaş eve dönmek için otobüse bindi. Otobüsten indikleri sırada ise 18 yaşından küçük 3 çocuk, kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları C.N. S.'ye bıçakla saldırdı. Mustafa Demir de arkadaşını korumak istedi. Ancak saldırganlar tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mustafa Demir, kaldırıldığı hastanede ölürken yakalanan 3 saldırgan ise tutuklandı.

BU ACININ TARIFI YOK

SABAH'a konuşan acılı anne Nazan Demir, "4 çocuğum vardı, en küçükleri Mustafa'mdı. Bir yıldır Hatay'da ağabeyinin yanında kalıyordu. Bizi görmeye gelmişti. Bir daha dönüşünün olamayacağını nereden bilecekti. Defalarca bıçaklamışlar. Yere yığılınca, yardıma gelenlere telefonumu vermiş. Arayıp oğlumun bıçaklandığını söylediler. Hastaneye gittiğimde ölmüştü. Arkadaşını korumak isterken bıçaklı saldırganların hedefi oldu. Karıncayı bile incitmezdi. Ona nasıl kıydılar bilmiyorum. Daha 17 yaşındaydı, hayalleri vardı, caniler oğlumu gözlerini kırpmadan öldürdüler. Benim bakmaya kıyamadığım oğlumun kalbine bıçak saplamışlar. Saldırganların aileleri de ortada yok. Arayıp sormadılar ve pişmanlık göstermediler. Bir anne olarak o kadar canım yanıyor ki, bu acının tarifi yok. Bunlar genç değil cani, en üst seviyeden cezalandırılmalarını istiyorum. Bu cinayetlerin sonu gelsin. Adalet istiyorum" dedi.