Ankara’da okullar tatil mi son dakika? 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okullar kapalı mı? Ankara Valiliği açıkladı!

SON DAKİKA: ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildi. Ancak kent genelinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."