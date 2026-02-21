Aşırı ekrana bakmak demans yapıyor

Teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucu zihinsel performansın düşmesi, dijital demans olarak tanımlanıyor. Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan'a göre uzun süre ekrana bakmak, düşünme hızını yavaşlatıyor, odaklanmayı zorlaştırıyor ve derinlemesine düşünmeyi engelliyor. Özellikle gün boyu telefon ve tablet kullananlarda zamanla bilgiyi anlama ve işleme hızının düştüğünü belirten Özcan, "Bilgiye çok hızlı ulaşmak pratik görünse de beynin düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerileri daha az kullanılabiliyor" dedi.

YORGUNLUK VE STRES

Uzun süre ekran karşısında kalmanın sinirlilik, stres artışı ve ruh halinde dalgalanmalara neden olduğunu vurgulayan Özcan, ekrandan yayılan mavi ışığın, uykuya geçmeyi sağlayan hormonun salgılanmasını azalttığını belirtti. Özcan, bunun uyku kalitesini düşürdüğünü ve ertesi gün yorgunluk ile dikkat sorunlarına yol açtığını ifade etti.

DİJİTAL DEMANSTAN KORUNMANIN YOLLARI:



Ekran süresini sınırlandırın ve maruziyeti azaltın.

Dijital cihazlar için kullanım saatleri oluşturun.

Telefon ve tabletleri uyku alanı dışında şarj edin.

Yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını bırakın.

Bildirimleri kapatın.

Aynı anda birden fazla iş yapmak yerine tek bir görevi tamamlayın.

Haftanın belirli gün veya saatlerinde tamamen çevrimdışı kalın.

Bulmaca gibi beyni aktif tutan faaliyetlere yönelin.