Haberler Yaşam Haberleri Bülent Uygun’un en acı günü: 29 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 26.4.2025 17:54 Son Güncelleme: 26.4.2025 18:54

Bülent Uygun’un en acı günü: 29 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurladı

Spor camiasının yanı sıra iş dünyasının da yakından tanıdığı ünlü teknik direktör Bülent Uygun’un hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun, Sakarya’da gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı babanın gözyaşları hiç ama hiç dinmedi. O anlar ise yürekleri yaktı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bülent Uygun’un en acı günü: 29 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurladı

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olduğu öğrenilen kızı Almina Tude Uygun, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Uygun'un cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camisine getirildi. Camii önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Burada baba Uygun ile yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Almina Tude Uygun, Sapanca kemer aile mezarlığına defnedildi. Öte yandan Bülent Uygun'un kızı için döktüğü gözyaşları ise yürekleri yaktı.

Cenazeye; aile yakınlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski Bakan İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eski futbolcular Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Yılmaz Vural TFF temsilcileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, spor camiasından yöneticiler, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

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Bülent Uygun’un en acı günü: 29 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurladı
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