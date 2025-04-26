Bülent Uygun’un en acı günü: 29 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurladı

Uygun'un cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camisine getirildi. Camii önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Burada baba Uygun ile yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Almina Tude Uygun, Sapanca kemer aile mezarlığına defnedildi. Öte yandan Bülent Uygun'un kızı için döktüğü gözyaşları ise yürekleri yaktı.