Cevahirlerin gelininden komşusuna suç duyurusu: Çocuğumu darp etti...boğazını sıktı

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA DELİL OLARAK SUNULDU

İddiaya göre oğlunun darp edildiği sırada İstanbul dışında olan Ebru Gizem Cevahir, olayı öğrenir öğrenmez evine geldi ve hastaneye giderek oğlu hakkında darp raporu aldı. Avukatı aracılığıyla Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Merve N. ile karşılaşacağı ve yeniden darp edileceği korkusu yaşayan küçük çocuk, evden çıkmak istememekte, bina içerisindeki asansöre dahi yalnız gidememektedir. Merve N., müvekkile mesajlar atarak ulaşmaya çalışmaktadır. Bu da küçük çocuğun korku ve panik yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple, site girişinde, çocukların gözü önünde müvekkilin çocuğunun dakikalarca boğazını sıkıp duvara dayayan, kollarına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp eden Merve N.'den şikayetçiyiz." denildi. Şiddete ilişkin görüntülerin yer aldığı kamera kayıtları ise savcılığa sunuldu.