Cevahirlerin gelininden komşusuna suç duyurusu: Çocuğumu darp etti...boğazını sıktı

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Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi Eser Cevahir'in eşi ve Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Ebru Gizem Cevahir, 9 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş'ta aynı apartmanda yaşadığı komşusu Merve N. hakkında, 8 yaşındaki oğlunun boğazını sıktığı, yüzüne ve kafasına defalarca kez vurarak darp ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA DELİL OLARAK SUNULDU
İddiaya göre oğlunun darp edildiği sırada İstanbul dışında olan Ebru Gizem Cevahir, olayı öğrenir öğrenmez evine geldi ve hastaneye giderek oğlu hakkında darp raporu aldı. Avukatı aracılığıyla Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Merve N. ile karşılaşacağı ve yeniden darp edileceği korkusu yaşayan küçük çocuk, evden çıkmak istememekte, bina içerisindeki asansöre dahi yalnız gidememektedir. Merve N., müvekkile mesajlar atarak ulaşmaya çalışmaktadır. Bu da küçük çocuğun korku ve panik yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple, site girişinde, çocukların gözü önünde müvekkilin çocuğunun dakikalarca boğazını sıkıp duvara dayayan, kollarına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp eden Merve N.'den şikayetçiyiz." denildi. Şiddete ilişkin görüntülerin yer aldığı kamera kayıtları ise savcılığa sunuldu.
"ÇOCUĞUM ZORBALIĞA UĞRADIĞI İÇİN KORUDUM"
Soruşturma kapsamında Merve N. de avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak Ebru Gizem Cevahir'in kendisine iftira attığını belirtti. Dilekçede, Ebru Gizem Cevahir'in oğlu ile Merve N.'nin 2 çocuğunun aynı sitede oturdukları için arkadaş oldukları belirtilerek, "Müvekkilin yaşça küçük çocuğu, Ebru Gizem Cevahir'in oğlu tarafından zorbalığa uğramış ve tokatlanmıştır. Bunu gören müvekkil, Ebru Gizem Cevahir'in oğlunu hafifçe ittirerek kendi çocuğunu korumuştur. Ebru Gizem Cevahir'in iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.