Çorum’da korkunç olay! Cesedi çöp poşetleri içinde bulundu

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Kaya'nın en son komşusu A.F.K. (43)'ye ait araçta görüldüğü ve aracın Çatak bölgesine doğru hareket ettiği tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin, drone ve iz takip köpekleri desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu, Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında, çöp poşetleri içerisinde bulundu. Kaya'nın vücudunun kafa kısmının, yapılan aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak A.F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.