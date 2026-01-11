Çorum’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çorum’da okullar açık mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Çorum genelinde beklenen kuvvetli kar yağışıyla birlikte günlük yaşamda aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskine dikkat çekilirken, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların durumu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Valilikten yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çorum'da okul var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Çorum'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Çorum Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
