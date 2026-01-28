Fatih için adalet istiyoruz

Ankara'da 7 Eylül'de bir parkta "kız meselesi" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı Doğukan G. tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Doğukan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın ilk duruşması 17 Aralık'ta Ankara Adliyesi 4 No'lu ek hizmet binasında görüldü; sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi ve kamera kayıtları, telefon incelemeleri ile adli raporların ayrıntılı incelenmesi istendi.Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, olayın planlı olduğunu belirterek, kardeşinin kafeden "konuşmak" için dışarı çağrıldığını, kamera olmayan kuytu bir parka götürüldüğünü söyledi. Resmi raporlara göre Fatih'in böbrek, sırt, karın ve atardamarından 12 kez bıçaklandığını vurguladı.Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı sanıkla gelen arkadaşın müdahaleyi engellediğini, olay öncesi sanığın "kasten adam yaralama" ve "adam öldürme cezası" aramaları yaptığını, mesajlarını sildiğini belirterek tüm bunların dosyada yer aldığını söyledi. Aile, "meşru müdafaa" savunmasını reddederek en ağır cezanın verilmesini talep etti. Bugün görülecek ikinci duruşmada, sanıkla gelen arkadaşın dinlenmesi bekleniyor.