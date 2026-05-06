Gülistan Doku cinayeti dosyasında ’Google’ detayı: Zeinal Abarakov genç kızı adım adım böyle izlemiş!

GÜLİSTAN'IN TELEFONUNDAKİ EYLEMLER TAKİP EDİLMİŞ

Zeinal Abarakov'un jandarmada verdiği ifade tutanağında, Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde, kız arkadaşı Gülistan Doku'nun kullandığı telefona yönelik 'etkinlik takibi' yapıldığına ilişkin bulguların tespit edildiği belirtildi. Cep telefonu incelemeleri sonucu elde edilen dijital veriler ile Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce 4 Ocak 2020 saat 22.21'de ve olay günü olan 5 Ocak 2020'de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı telefona ilişkin etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi. Jandarma tarafından Abarakov'a yöneltilen soruda, "Takip ettiğiniz bu telefonun Gülistan'ın telefonu olduğu anlaşılmıştır. Gülistan'ı neden takip etme gereği duydunuz? SMS/Mesajlar uygulamasına erişim mi sağladınız? Gülistan'ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz? Bu takipler sonucunda hangi bilgilere ulaştınız?" şeklinde sorular soruldu.