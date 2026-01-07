Haliç’teki saldırının intikamı

Fenerbahçe (GFB) tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. İbrahim Gümüştekin (56), 30 Aralık Salı gecesi İstanbul Üsküdar'da kaldığı otele girerken silahlı saldırıya uğradı. Bedenine beş kurşun isabet eden İbrahim Gümüştekin olayda ağır yaralandı ve "Hayati tehlikesi var" notuyla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Gümüştekin'in tedavisi sürüyor. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri titiz bir çalışmayla silahlı saldırının perde arkasını ortaya çıkardı. Organize Şube çifte operasyon düzenledi. İlk operasyonda gözaltına alınan üç kişi tutuklandı. İkinci operasyon ise olayı gerçekleştiren tetikçilere, araçları kullanan kişilere ve saldırı öncesinde keşif ve gözcülük yapan aynı çetenin üyelerine düzenlendi.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eşzamanlı baskın düzenlenen iki farklı adreste iki uzun namlulu tüfek, yedi şarjör, üç ruhsatsız tabanca, bir el bombası ve farklı çaplarda çok sayıda mermi bulundu. 2'si tetikçi, silahlı saldırıda kullanılan araçların sürücüleri ve saldırıda gözcülük yapan bir kişinin de aralarında olduğu 7 çete üyesi daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam yakalanan sayısı 10 oldu.İddialara ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Ay Grubu Suç Örgütü'nün üyeleri; Fransa'da bir çiftlik evinde 2023 yılında öldürülen Halil Ay'ın Ocak 2023'te İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde uğradığı ve Daltonlar Suç Örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıdan İbrahim Gümüştekin'i sorumlu tuttu. İki taraf arasındaki husumet, Haliç'teki silahlı saldırı ve Fransa'daki cinayetin ardından büyüdü. Gümüştekin'i infaz etmek için intikam saldırısı planlandı ve çetenin içerisinde bir gözcü belirlendi.Gümüştekin anlık olarak takip edildi ve infaz için düğmeye basıldı. Gümüştekin'in Üsküdar'da kaldığı otelden ayrıldığını öğrenen çetenin üyeleri iki araçla dönüşü bekledi. İki tetikçi, İbrahim Gümüştekin saat 04.15'te otele girerken saldırıyı gerçekleştirdi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; olayda silah kullanan iki tetikçiden 1'i uzun namlulu, diğeri ise tabancayla Gümüştekin'e ateş etti. Olay yerinde 30 boş kovan bulundu. 3 şüphelinin tutuklandığı olayda son olarak ikinci operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.