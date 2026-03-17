‘Hayalet klinik’lere estetik operasyonu

Bir estetik mağduru, "www.estpoint.com.tr" üzerinden randevu aldığını ve medikal estetik işlemlerinin kendisini 'Beyin Cerrahi Uzmanı Aslıhan' olarak tanıtan bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti. Bu iddia daha sonra vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikâyet yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Üsküdar Altunizade'de bulunan Estpoint Aesthetic Clinics binasına baskın düzenledi.

Binanın ruhsatının ve vergi levhasının bulunmadığı, üç katlı yapının içerisinde diş hekimi odası, saç ekim merkezi ve medikal estetik odalarının kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Alanda görevli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Murat A. ile Diş Hekimi Yavuz Selim O.'nun ise adreste muayenehane açmak için ruhsatlarının olmadığını öğrenildi.

Bina mühürlendi. Nişantaşı ayağında ise ikinci merkez mercek altına alındı. Sağlık personeli olmayan Fatih G.'nin kendisinin sadece mal sahibi olduğunu iddia etti. Adreste Dr. Merve Demir G.'ye ait bir muayenehane olduğu saptandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılması talep edildi.