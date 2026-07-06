Instagram paylaşımı bir yuvayı daha yıktı

Sakarya'da yaşayan bir çocuklu çiftin evliliği, karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşındı. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulandığını, kendi ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etti. Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş ve harcamaların "yarısını" kendisinden nakit olarak talep ettiğini, kendisine araba almadığı gibi kendi aracını kullanmasına da izin vermediğini belirterek 150 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

'MAHREMİMİZ KALMADI'

Davalı koca ise suçlamaları reddederek karısının internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne sürdü. Karısının sürekli "Ben Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek aile içi özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, kendisini küçümsediğini ve evlilik öncesinden kalan gizli borçlarını ödemek zorunda kaldığını iddia etti. Koca, karısının hiçbir şeyi beğenmediğini belirterek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

İKİSİ DE KUSURLU

Sakarya 2. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılamada tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine karşılıklı hakaret ettiğini, kadının da az da olsa kusuru bulunduğunu ancak eşini tehdit eden ve baskı uygulayan kocanın "daha ziyade ağır kusurlu" olduğunu tespit etti. Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de bu kararı hukuka uygun buldu.