İnternetten satmak isterken ofiste vurgun yedi! 1 milyon 700 bin liralık saati duvarı delip çaldılar

80'LERE DAMGA VURAN 'RAKİ'NİN YÖNTEMİ

Bu dolandırıcılık yöntemi, kamuoyunda 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun yıllarca konuşulan dolandırıcılık yöntemini akıllara getirdi. Sülün Osman'dan sonra Türkiye'nin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Zobu, döviz bulundurmanın suç olduğu yıllarda zenginleri hedef alıyordu. Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafını da tutarak iki mekân arasında deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor, dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor, ardından yan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu. Bu yönteme 'Kunduzi' adını veren Zobu'nun onlarca kişiyi bu şekilde dolandırdığı biliniyor.