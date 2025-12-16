İnternetten satmak isterken ofiste vurgun yedi! 1 milyon 700 bin liralık saati duvarı delip çaldılar

İstanbul'da internet sitesi üzerinden verdiği ilanla 40 bin dolar değerindeki lüks saatini satmaya çalışan 23 yaşındaki genci bir kişi aradı. 5 Aralık günü arayan şüpheli alıcı gibi konuşup genci Bakırköy'de bir ofise çağırdı.
Aynı gün ofise giden genç saatin satışı konusunda anlaştı. Şüpheliler parayı bankadan çekip getirelim diyerek saati alıp ofis içindeki bir kasaya koydular. İkisi ofisten çıktı gitti. Ama bir daha gelmedi. Saatlerde orada bekleyen genç gelen giden olmayınca kasayı açıp saatini almak istedi.
KASAYI AÇINCA GÖZLERİNE İNANAMADI
Gözlerinin önünde kasa içine konulan saat yok olmuştu. Ne olduğunu anlamayan genç adam durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ofis çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen görüntüler polisi bile şaşkına çevirdi.
KORİDORA AÇILAN DELİK ÇIKTI
Satıcıya güven versin diye saatin konulduğu kasanın, arkasının kesik olduğu oradan koridora açılan duvarda asılı levhanın arkasının da delik olduğu öğrenildi. Şüphelinin ofisten çıkıp koridora geçerek duvar deliğinden saati alıp firar ettiği tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Dolandırıcılık Büro Dedektifleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden olayda kameralara yansıyan Y.Ç.'nin bir gün önce başka suçtan yakalanıp tutuklandığı öğrenilirken diğer şüpheli C.E. Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte saat ele geçirildi. Adlieyye sevk edilen şüpheli tutuklandı
SAAT SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen 1.7 Milyon lira değerindeki kol saati sahibi T.Y.D'ye teslim edildi. Saatine kavuşan genç adam Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin kasanın arkasındaki koridor kısmında asılı sigara içilmez levhasını indirip delik duvardan saatin alındığı anlar yer alıyor.
80'LERE DAMGA VURAN 'RAKİ'NİN YÖNTEMİ
Bu dolandırıcılık yöntemi, kamuoyunda 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun yıllarca konuşulan dolandırıcılık yöntemini akıllara getirdi. Sülün Osman'dan sonra Türkiye'nin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Zobu, döviz bulundurmanın suç olduğu yıllarda zenginleri hedef alıyordu. Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafını da tutarak iki mekân arasında deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor, dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor, ardından yan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu. Bu yönteme 'Kunduzi' adını veren Zobu'nun onlarca kişiyi bu şekilde dolandırdığı biliniyor.