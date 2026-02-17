İstanbul’da ’bebek bakıcılığı’ adı altında vurgun! Filipinli Melody’den akıl almaz tuzak...

SAHTE OTURMA İZNİ VERDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u Filipinli 2'si Türk olmak üzere toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Ekipler, şüphelilerin 2 ayrı ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık" yaparak işlettiklerini tespit etti. Şüpheliler, yaptıkları "dadılık" işi dışında da gelen mağdurları kandırarak "oturum izni" verebildiklerini, bu bahane ile güven kazandıktan sonra "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.