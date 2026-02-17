İstanbul’da ’bebek bakıcılığı’ adı altında vurgun! Filipinli Melody’den akıl almaz tuzak...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SAHTE OTURMA İZNİ VERDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u Filipinli 2'si Türk olmak üzere toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Ekipler, şüphelilerin 2 ayrı ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık" yaparak işlettiklerini tespit etti. Şüpheliler, yaptıkları "dadılık" işi dışında da gelen mağdurları kandırarak "oturum izni" verebildiklerini, bu bahane ile güven kazandıktan sonra "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.
FİLİPİNLİ MELODY'DEN VATANDAŞLARINA TUZAK
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında liderliğini Filipinli Melody A. ve Lorena E.'nin yaptığı öğrenilen çetenin 7 Filipinliyi 14 bin dolar yaklaşık 650 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.