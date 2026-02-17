Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 'bebek bakıcılığı' adı altında vurgun! Filipinli Melody’den akıl almaz tuzak...
İstanbul'da 'bebek bakıcılığı' adı altında vurgun! Filipinli Melody’den akıl almaz tuzak...

İstanbul’da bebek bakıcılığı adı altında ofis açan 8 Filipinli kadınında aralarında olduğu 11 şüphelinin sahte oturma izni vererek kendi vatandaşlarını 650 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Filipinler’den İstanbul’a gelen 7 Filipinliden 'burada oturma izni ayarlayacağız' diyerek 2’şer bin dolar para aldıkları sahte belge hazırlayıp verdikleri öğrenildi. Liderliğini Filipinli 2 kadın Melody A. ve Lorena E.’nin yaptığı çete Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAHTE OTURMA İZNİ VERDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u Filipinli 2'si Türk olmak üzere toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Ekipler, şüphelilerin 2 ayrı ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık" yaparak işlettiklerini tespit etti. Şüpheliler, yaptıkları "dadılık" işi dışında da gelen mağdurları kandırarak "oturum izni" verebildiklerini, bu bahane ile güven kazandıktan sonra "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.

SAHTE KARTLA POLİSE YAKALANINCA ANLADILAR

Mağdurların kartı teslim aldıktan sonra dışarıda gezerken polis çevirmesinde durdurulup, kartlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine dolandırıldıkları ortaya çıktı.

FİLİPİNLİ MELODY'DEN VATANDAŞLARINA TUZAK

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında liderliğini Filipinli Melody A. ve Lorena E.'nin yaptığı öğrenilen çetenin 7 Filipinliyi 14 bin dolar yaklaşık 650 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.

