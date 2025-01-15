İzmir’de yediği kumpirden zehirlenen kadının ölümü ile ilgili soruşturmada yeni gelişme

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü. Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi. Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polise kumpir yedikten sonra iki kez hastaneye gittiklerini anlatan aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu.

4 KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verildi.

KUMPİR SORUŞTURMASINDA İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Servet Polat'ın ölümüyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir İli Buca İlçesinde faaliyet gösteren bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayarak 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın yakınlarının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanmıştır. "

AYNI DÜKKANDA BİRÇOK KİŞİNİN ZEHİRLENDİĞİ ANLAŞILDI

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "N.D.'nin işletmesinde 28 Aralık 2024 tarihinde ailesiyle birlikte kumpir yiyen Servet Polat'ın ve aile fertlerinin zehirlenme belirtileri gösterdiği, durumu kötüleşen S.P.'nin 30 Aralık 2024 günü saat 04:00 sıralarında evinde ölü bulunduğu, Servet Polat'ın kumpir dükkanında kumpir yiyen diğer aile fertlerinin de zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuruda bulunduğu olayda, N.D.'nin dükkanında kumpir yiyen başkaca kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek çevre hastanelere başvuruda bulunmuş oldukları, Savcılık talimatıyla kolluk tarafından yapılan tahkikatlar sonucunda anlaşılmıştır. N.D.'nin dükkanında gerçekleşen zehirlenme olaylarının müştekileri tespit edilerek şikayet beyanları alınmış olup, şikayet beyanlarının toplanılmasının ardından şüpheli N.D. Savcılıkça tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 15/01/2025 tarihinde TCK'nun 85/2. Maddesi gereğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanmıştır."

OTOPSİ VE TOKSİKOLOJİ RAPORU BEKLENİYOR

Kumpir dükkanında yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden olay yeri inceleme ekipleri ve Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Alınan numunelere yönelik incelemelere dair ilk tespitlerdir Salmonalla virüsü bulunduğu belirlendi.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.