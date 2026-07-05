Kanepede uyuyan adamı ayı öldürdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkiinde evinin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.





15 GÜNDÜR BÖLGEDE GEZİYORDU

Ayının bir süredir bölgede gezdiği ve vatandaşların yaklaşık 15 gündür ayıya dair tedirginlik yaşadığı belirtildi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık "Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor.

Ben kendim geceleri jandarma ekipleriyle beraber ortalığı geziyorum. Yetkililer ayının Ödemiş'ten geldiğini söyledi. Özellikle ağılların, hayvanların olduğu yerlerde gezdiğine dair duyumlar aldık. Doğanbey'de bir vatandaşın hayvanlarına saldırdığını duyduk. Güntaş'ın evi de kuytu bir yerdeydi. Ayının gelebileceği bölgeler arasındaydı. Biz mahallelilere 3 gündür uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, geceleri dışarı çıkmayın diyoruz" şeklinde konuştu. Yetkililer Seferhisar'da normalde ayı popülasyonunun olmadığını ancak bozulan ekositem dengeleri nedeniyle Ödemiş'ten son dönemde bazı ayıların ilçeye geldiğini söyledi.