Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karabük'te kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 15:46

Karabük'te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karabük'te kar tatili olacak mı?

Karabük’te Pazartesi günü beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte 12 Ocak 2026 için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, Karabük’te yarın okullar tatil mi sorusuna cevap ararken Valilik duyuruları takip ediliyor.

Karabük’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karabük’te kar tatili olacak mı?
  • ABONE OL

Soğuk ve kar yağışının etkisini artırdığı Karabük'te 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yurdun dört bir yanında Valilik açıklamaları takip edilirken Karabük'te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar;

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Karabük de yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karabük'te kar tatili olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz