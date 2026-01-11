Karabük’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karabük’te kar tatili olacak mı?

Soğuk ve kar yağışının etkisini artırdığı Karabük'te 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yurdun dört bir yanında Valilik açıklamaları takip edilirken Karabük'te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar;
KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Karabük de yer alıyor.