Katil zanlısı telefonunu saat kaçta kapattı, saat kaçta açtı? Dosyaya giren çarpıcı detaylar...

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen eski ünlü Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde şüpheliler bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Dün katil zanlısı Bülent Gündüz'e olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Yer gösterme yaptırılan katil zanlısı Bülent Gündüz cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla bir kez daha anlatırken, olay günü cep telefonunu saat kaçta kapatıp saat kaçta açtığına dair detaylar da ortaya çıktı.

"TELEFON EŞİMİN ÜZERİNE KAYITLIYDI"

Emniyette ifadesi alınan katil zanlısına olay günü kullanılan telefon numarası söylenerek hattın kime ait olduğu soruldu. Zanlı bu soruya: "Bu numara olay tarihinde kullandığım hattır, numarası siz söyleyince hatırladım. Eşimin adına kayıtlı diye hatırlıyorum. Bu numarayı 5 yıl kadar kullanmışımdır. Bu telefon hattımda Yüksel, Fazlı ve Serdar kayıtlıdır fakat görüşüp görüşmediğimi tam hatırlamıyorum." şeklinde cevap verdi.

"TESPİTİM YAPILMASIN DİYE KAPATTIM"

Emniyette avukatı eşliğinde ifadesi alınan Bülent Gündüz'e, cep telefonunu kapatıp SIM kartını çıkarırken çekilen görüntüleri gösterildi. Bülent Gündüz bu görüntülerle ilgili olarak: "Avukatım huzurunda video olarak izletilen ve fotoğraf olarak da yukarıda sorulan görüntülerde benim olay yerine gidişime ilişkin görüntülerdir. Olayı yapmaya gittiğim için telefonumdan hattımı çıkardığımı siz gösterince hatırladım. Bu konuda kimseden fikir almadım, akıl danışmadım. Gerçekleştireceğim olayla ilgili tespit yapılamasın diye hattımı telefonumdan çıkardım." dedi.

NE ZAMAN KAPATIP AÇTI?

"Olayı gerçekleştirdikten sonra telefonu ne zaman, nerede açtınız? İlk kiminle görüştünüz?" sorusuna: "Telefonu ne zaman açtım, ilk kiminle görüştüm bilmiyorum, hatırlamıyorum." yanıtını veren şüphelinin HTS kayıtlarının incelenmesiyle dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

SAAT KAÇTA KAPATTI

Yapılan incelemeye göre katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cep telefonu, olay yerine giderken 24 Mart 2016 günü saat 18.59'da kapandı. Telefonun ise 25 Mart 2016 günü saat 13.20'de yeniden açıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNDEN 2 MESAJ GELDİ

Yapılan incelemelerde, Bülent Gündüz'ün cep telefonunu açtığında operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Serdar K.'dan iki adet mesaj aldığı belirlendi. Polis bu mesajların içeriğini sordu. Bülent Gündüz bu soruya da: "Ben bu mesajın içeriğini hatırlamıyorum. Kendisi köy derneğini yönetir, dernek ile ilgili mesaj atmış olabilir." şeklinde cevap verdi. Kimse tarafından azmettirilmediğini iddia eden Bülent Gündüz diğer iki şüpheli Serdar K. ve Fazlı K. ile birlikte bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.