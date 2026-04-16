SON DAKİKA! Kahramanmaraş’taki okul katliamının büyümesini kahraman aşçı önledi! İfadesi ortaya çıktı: Bıçağı bacağına doğru salladım...

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2 çocuğu da aynı okulda okuyan A.B. isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

Soruşturma birimlerine ifade veren Bekçi, olay günü saat 12.30 sıralarında küçük kızını eşinin okula götürdüğünü söyleyerek, "Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim" dedi.

BAŞKASINA ZARAR VERMESİN DİYE HAREKET ETTİ

Okulun arka kapısından kantin bölümünden bina içerisine girdiğini dile getiren Bekçi, "Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim" diye konuştu.

BACAĞINA DOĞRU SALLADIM

İsa Aras Mersinli'nin ellerinden kurtulmaya çalışması üzerine esnada nereden aldığını bilmediği bıçak ile bir defa bacağına doğru bıçak salladığını söyleyen Bekçi, "Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

Sonrasında polislerin geldiğini ve yaralı çocuklara yardım etmeye başladığını aktaran Bekçi, "Okulun binasına giren çok sayıda vatandaş ve polis ile yaralıları çıkarmaya başladık. Biz dışarı çıktığımızda ambulanslar da gelmişti. Ben çocuklarımı aradım ve kızımı ana sınıfından aldım. Oğlum ise eve geçmiş" diye konuştu.

OĞLU TUVALETE SAKLANARAK KORUNDU

Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum" dedi.