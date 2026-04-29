‘Kim güzel, kim çirkin’ skandalına 8.5 yıl hapis istendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp, internet sitesine yükleyerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oyladığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren hakkındaki soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Yiğit Efe İren'in, 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 2 yıl 9 aydan 8.5 yıla kadar hapsini talep etti.



Diğer şüpheliler Rüstem Ege ve Yaşar Akif Ender hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanık İren'in yargılamasına devam ediliyor.