Manisa’da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti!

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa G., kayınvalidesi Fadime G. ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü.

CANİ YAKALANDI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.