Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:29 Son Güncelleme: 31.03.2026 09:53

Manisa'da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü. Katliam sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa G., kayınvalidesi Fadime G. ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü.

CANİ YAKALANDI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz