Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi

Yaklaşık 2.5 ton uyuşturucu maddenin sevkiyatında doğrudan sorumlu olan ve 20 üyesi yakalanan Baronlar Örgütü; İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "Finansal Balyoz" operasyonuyla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü baron 19'u tutuklanırken bir şüpheliye de ev hapsi verildi. Örgütün 6 milyar liralık mal varlığına da el konuldu. Örgütün imal ettiği uyuşturucu madde paketlerinin üzerine ticari ürün gibi üretici imzası atarak "Barkod Numaraları" bastığı ortaya çıktı. İşte SABAH "Barkodlu Baronlar Örgütü" ve suç faaliyetleri.

Örgüte yönelik detaylı incelemeler kapsamında Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile de işbirliği yapıldı. Kanada merkezli kriptolu haberleşme programı "SKY ECC" üzerinden yürütülen detaylı analizlerle; uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten örgütteki isimler ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri ve birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarının yanı sıra, suçtan elde edildiği belirlenen 87 motorlu araç, 340 gayrimenkul, 25 şirket ve ortaklık payına mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonla birlikte suçun can damarı olan "kara para"ya büyük darbe indirildi.