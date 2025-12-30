HaberlerYaşam Haberleri
SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:08Son Güncelleme: 30.12.2025 14:12
SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
Son dakika haberleri: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi