SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi

Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:08 Son Güncelleme: 30.12.2025 14:12

Son dakika haberleri: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

