MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

Mevlid Kandili mesajları, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı bu mübarek gecede en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Mevlit" kelimesi Arapçada doğum zamanı ve yeri anlamına gelirken, Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişini işaret ediyor. Bu anlamlı gecede dualar edilirken, sevdiklere gönderilecek Mevlid Kandili mesajı ve sözleri de büyük önem taşıyor. Kısa, uzun, dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları seçenekleri ile "Hayırlı Kandiller mesajı" paylaşmak isteyenler için birçok alternatif bulunuyor. İşte, en güzel 'Kandiliniz mübarek olsun' dilekleri.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Tüm varlık aleminin bayramıdır bu gece Arşın ağırlığınca, zâtın zikrimde hece Nebî ve ashâbının, hatrına senden rica Sana çevir yolumu, Ya İlâh el lemin! Hayırlı Kandiller Dilerim..
Öncelikle mevlid kandilinizi tebrik eder. Yüce Allah'tan ailenizle beraber tekrar cennette yine mevlid kandilini kutlamayı nasip eylesin.
Allah Bu Mevlid kandilinizi mutlululuk ve sünnetullaha vesile kılarak sizi ve sevdiklerinizi Resulullahın Şefaatine Ulaştırsın Kandiliniz Mübarek olsun.
Nuruyla kainatı Şereflendiren gül yüzlü Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed'e (s.a.v) tabii olmaya bağlıdır. Mevlidiniz mübarek olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!
"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
DUALI, HADİSLİ, AYETLİ HAYIRLI KANDİLLER MESAJI
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.
Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun…
HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah(c.c) kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anin bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.
Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. avucunuza melekler gül Mevlid Kandili Sözleri koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.
Allah'ım, Resûl(sav)ün senden neyi istediyse, onu istiyor; neden sana sığındıysa, ondan da sana sığınıyoruz. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.
Namaz, zikir, tevhid girsin gönüle, bülbül aşık olmuş gonca bir güle, Mevlayı unutma dönersin küle…Hayırlı Kandiller, dualarda buluşmak dileğiyle.