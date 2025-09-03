MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun…