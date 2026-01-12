Muş’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Muş’ta kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Uyardı!

13.01.2026 Salı ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışların Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.