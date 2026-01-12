Muş’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Muş’ta kar tatili olacak mı?

Yurt genelinde pek çok ilde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı doğu illerinde günlük hayatı zorlaştırıyor. Ulaşım problemleri sebebiyle Muş'ta yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. İşte 13 Ocak 2026 Salı günü için Valilik açıklamaları;
Muş'ta Yarın Okullar Tatil Mi?
Muş Valiliği 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.
Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.
Meteoroloji Uyardı!
13.01.2026 Salı ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışların Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.