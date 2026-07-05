Nakliye kamyonunda 50 suikast silahı

Yunanistan'da bir Türk nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda özel bölmelere gizlenmiş 50 suikast silahı ele geçirildi. Silahların Fransa'da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve geçen hafta yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi. Türkiye plakalı iki nakliye kamyonunda silah taşındığı ihbarını alan Yunan polisi, sınır kontrolünde kamyonları durdurdu. İlk kamyonun gözcü olarak hareket ettiği belirlenirken, ikinci kamyonda ise şoför koltuklarının arkasına gizlenmiş özel bölümlerde 50 suikast silahı ve 49 şarjör ele geçirildi. Yunanistan'da yasadışı göçmen kaçakçılığından sabıkası olduğu da belirlenen ve gözaltına alınan kamyon şoförü, silahları İstanbul'da Ahmet olarak bildikleri bir kişiden aldığını ve 5 bin Euro karşılığında Yunanistan'ın Komotini bölgesinde kendilerine ulaşacak kimliğini bilmediği bir kişiye teslim edeceğini söyledi. Silahlarda yapılan incelemelerde ise marka ve seri numaralarının olmadığı tetik tertibatlarının da 3D yazıcılarla özel olarak yapıldığı belirlendi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SATIYORLAR

Silahların Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve geçen hafta yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi. Şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği ve silah başına 1400 euro kazandığı belirtilirken, son altı ayda bölgede yakalanan silah sayısının 500'ü aştığı öğrenildi. Erdem'in, ABD'den Ortadoğu ve Afrika'ya silah taşıyan uluslararası silah kaçakçılığı şebekesinin kilit isimlerinden Samer Rayya ile ortak hareket ettiği ileri sürüldü. Rayya, 2016'da Irak ile 150 bin adet 23 milimetre uçaksavar mühimmatı için 1.2 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından tüm dünyada aranıyor.