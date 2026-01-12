Niğde’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Niğde’de kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Uyardı!

11.01.2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren Sivas çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Karaman'ın yüksekleri ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, 12.01.2026 Pazartesi ilk saatlerden itibaren Kayseri'nin ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.