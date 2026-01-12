Niğde’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Niğde’de kar tatili olacak mı?

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler Niğde Valiliği'nden gelecek açıklamalara odaklandı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle "Niğde'de yarın okullar tatil mi?" sorusu kent genelinde merakla takip ediliyor.
Niğde'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Niğde Valiliği 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.
Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.
Meteoroloji Uyardı!
11.01.2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren Sivas çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Karaman'ın yüksekleri ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, 12.01.2026 Pazartesi ilk saatlerden itibaren Kayseri'nin ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.