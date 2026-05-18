Özkan Yalım ek ifade verdi! Kadın delegeden "iki çocuğunun işe alınması" şartıyla Özel'e destek...

Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:23 Son Güncelleme: 18.05.2026 18:42

Tutuklu CHP Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde, bir kadın delegenin kendisine uzun süredir parti üyesi olduğunu söylediğini ve iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini beyan ettiğini öne sürdü.

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, şu bilgileri aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde tutuklu Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında bir kez daha ifade vermek istemişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sunmuştu. Yalım'ın dilekçesi başsavcılık tarafından kabul edildi ve bugün ek ifade verdi.

Özkan Yalım ifadesinde, CHP kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin kendilerine zorluk çıkardığını öne sürerek şu cümleleri kullandı:

Özgür Özel İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi. O bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi.

İfadede bir başka öne çıkan kısım ise "İki çocuğun işe alınması" şartıyla bir destek söz konusu olduğunu söyledi.

Özkan Yalım bir kadın delegenin kendisine uzun süredir parti üyesi olduğunu söylediğini ve iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini beyan ettiğini öne sürdü."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
