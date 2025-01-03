Sitedeki gürültü cinayetinde ‘seni gömerim’ tehdidi

İstanbul Büyükçekmece'de polis kayıtlarına 2024'ün son cinayeti olarak geçen Bora Engin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti işlediği belirlenen site yöneticisi Mehmet N.O.'nun Bora Engin'i daha önce Whatsapp grubunda gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıp gruptan attığı, şüphelinin Engin'e 'Seni öldürüp otoparka gömerim' dediği iddia edildi. Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'nde 24 Aralık günü 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Bora Engin'in cesedi apartmana ait otoparkta bulundu.

Bora Engin'in silahla öldürüldüğü tespit edildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bora Engin'in bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikâyet edildiğini saptadı. Bu şikâyetlerden birinde, polislerle birlikte Bora Engin'in dairesine giden site yöneticisi Mehmet N.O.'nun uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ancak aralarında bir husumet başladığı, Bora Engin'in, kendisini şikâyet ettiği gerekçesiyle Mehmet N.O. ve kardeşi S.O. ile tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Bu bilgiye ulaşan polis, Mehmet N.O.'yu gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Mehmet N.O.'nun evinde ise kan bulaşmış ayakkabılara ve kardeşi S.O.'ya ait ruhsatlı 2 tabanca ile 1 av tüfeğine ulaşıldı.

Cinayet masası ekiplerinin sorgusunda suçlamaları reddeden site yöneticisi, "Ben sesleri duyup aşağı indim. Yönetici olduğum için otoparka baktım. Ayakkabılarıma kan oradan bulaşmıştır" iddiasında bulundu. Polis, otoparktaki güvenlik kameralarının 1 yıl önce Mehmet N.O. tarafından bozulduğu iddiasıyla söktürüldüğünü belirledi. Ancak otoparkın giriş kısmını gören bir güvenlik kamera görüntüsü cinayeti çözdü. Görüntülerde, öldürülen Bora Engin'in otoparka girmesinin ardından, sadece yönetici Mehmet N.O.'nun içeri girdiği görüldü.

WHATSAPP GRUBUNDA KAVGA

Bu görüntünün ardından çapraz sorguya alınan Mehmet N.O. bu kez cinayeti itiraf etti ve "Eve sürekli farklı kadınlarla gelip parti yapıyor, gürültü çıkarıyordu. Whatsapp grubundan uyardım. Tartışma yaşadık. Aramızda husumet oluştu" dedi. Sorgusunun ardından dliyeye sevk edilen Mehmet N.O. tutuklandı.