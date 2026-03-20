SON DAKİKA… Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti: Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 20.03.2026 12:41 Son Güncelleme: 20.03.2026 12:49

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye’de içerisinde müzisyen Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Canbay’ın arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda geçtiğimiz günlerde ayrılan Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
  • ABONE OL

SON DAKİKA... İstanbul'un Ümraniye İlçesi'ndeki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan Kars36 Spor Kulübü oyuncusu futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.

Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz