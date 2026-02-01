Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 26 yaralı var
Giriş Tarihi: 1.02.2026 12:00

SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 26 yaralı var

Son dakika haberi: Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatı kaybederken 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 26 yaralı var
  • ABONE OL

Son dakika haberi: Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti.

Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 26 yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz