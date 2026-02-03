Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: "ASSAN Group" iddianamesi hazır!
Giriş Tarihi: 3.02.2026 15:26 Son Güncelleme: 3.02.2026 15:43

Son dakika: "ASSAN Group" iddianamesi hazır!

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı CEO Emin Öner hakkında "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma" ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Son dakika: ASSAN Group iddianamesi hazır!
  • ABONE OL

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı CEO Emin Öner, Genel Müdür Gürcan Okumuş, MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma" suçundan, ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenlendi.

İddianame İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: "ASSAN Group" iddianamesi hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz