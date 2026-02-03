Son dakika: "ASSAN Group" iddianamesi hazır!

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı CEO Emin Öner, Genel Müdür Gürcan Okumuş, MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma" suçundan, ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenlendi.
İddianame İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.