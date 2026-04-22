SON DAKİKA… Ece Gürel İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER: "KENDİ İSTEĞİYLE İSTİFA DİLEKÇESİ SUNDU"

İfadeleri alınan şüpheliler ise hayatını kaybeden ve bürolarında 10 yıldır çalışan Ece Gürel'in ölümünden üzüntü duyduklarını ancak Gürel'in sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kendi isteğiyle istifa dilekçesi sunduğunu, kendisine cevap verilmeyerek yüz yüze konuşma yapmak istediklerini, konuştuklarında ise kendisinin özel hayatında sıkıntılar yaşadığı bir dönemden geçtiğini ve yeni bir düzen kurmaya çalıştığını ileterek büroya olan aidiyet hissini kaybettiğini, bu nedenle işine konsantre olamadığı şeklinde söylediğini belirttiler. İfadelerinde ayrıca, Gürel'e yine de işi bırakmak yerine 2 aylık ihbar süresini kullanarak çalışmaya devam edebileceğini söylediklerini, hatta istifa dilekçesinin ihbar süresi sonuna kadar işleme konulmayacağını ve süre sonunda çalışmak isterse karşılıklı mutabakat sonucu çalışmaya devam edebileceği hususunda kararlaştıklarını ve istifasının işleme konulmadığı aktarıldı.