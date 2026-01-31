Son dakika: Fenomenlere şafak baskını! Ünlü isimler gözaltında: Hasan Can Kaya, Reynmen...

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.