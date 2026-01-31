Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fenomenlere şafak baskını! Ünlü isimler gözaltında: Hasan Can Kaya, Reynmen...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 07:34 Son Güncelleme: 31.01.2026 07:44

Son dakika: Fenomenlere şafak baskını! Ünlü isimler gözaltında: Hasan Can Kaya, Reynmen...

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Son dakika: Fenomenlere şafak baskını! Ünlü isimler gözaltında: Hasan Can Kaya, Reynmen...
  • ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenomenlere şafak baskını! Ünlü isimler gözaltında: Hasan Can Kaya, Reynmen...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz