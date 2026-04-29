SON DAKİKA... Gülistan Doku dosyası için İstihbarat devrede! Savcılık talep etti: Tüm Türkiye’deki dijital ayak izi tek tek incelenecek!

"ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLATILDI?"

Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapılıp yapılmadığı, bu çalışmaların hangi tarih ve saatte başladığı, Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konuya dair araştırma yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personeller tarafından yapıldığı soruldu. Başsavcılık, yazıda tüm bu araştırma faaliyetlerine ilişkin dijital ayak izlerini (log kayıtları) istedi.