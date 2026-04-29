SON DAKİKA... Gülistan Doku dosyası için İstihbarat devrede! Savcılık talep etti: Tüm Türkiye’deki dijital ayak izi tek tek incelenecek!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde soruşturmada, dönemin emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle ilgili kısmına bakan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasında yapılan karartmanın peşine düştü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi.
"ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLATILDI?"
Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapılıp yapılmadığı, bu çalışmaların hangi tarih ve saatte başladığı, Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konuya dair araştırma yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personeller tarafından yapıldığı soruldu. Başsavcılık, yazıda tüm bu araştırma faaliyetlerine ilişkin dijital ayak izlerini (log kayıtları) istedi.
"BİLGİ TALEP FORMU DÜZENLENDİ Mİ?"
Ayrıca, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl İstihbarat Şube Müdürlüğüne "bilgi talep formu" düzenlenip düzenlenmediği, Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bir talepte bulunulup bulunulmadığı, sonrasında ise İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından "bilgi iletim formu" düzenlenerek geri dönüş yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapılması istendi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi. Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi açığa çıkması bekleniyor.